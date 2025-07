POL-PDKL: Deutlich alkoholisiert auf dem Fahrrad unterwegs

Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht in der Mennonitenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr die Mennonitenstraße aus Richtung Mainzer Straße kommend in Fahrtrichtung Donnersbergstraße. Er kollidierte in der Mennonitenstraße mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Anstatt ...

mehr