Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss - Fahrer auf B37 gestellt

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend kam es kurz vor Mitternacht in der Mennonitenstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Ein 49-jähriger Autofahrer befuhr die Mennonitenstraße aus Richtung Mainzer Straße kommend in Fahrtrichtung Donnersbergstraße. Er kollidierte in der Mennonitenstraße mit einem am Straßenrand geparkten Pkw. Anstatt anzuhalten, setzte der Mann seine Fahrt unbeirrt über die Donnersbergstraße und die Mannheimer Straße in Richtung Hochspeyer fort. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte umgehend die Polizei.

Die eingesetzten Beamten konnten den flüchtigen Fahrer schließlich auf der B37 feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei stellten sie eine erhebliche Alkoholisierung fest: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,9 Promille. Bei dem Unfall entstand an beiden beteiligten Fahrzeugen erheblicher Sachschaden. Der 49-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen im Gesicht, lehnte eine ärztliche Behandlung jedoch ab. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. |pvd

