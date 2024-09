Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtrup/Polizeibeamten angegriffen und verletzt

Coesfeld (ots)

Am Sonntag (08.09.) wurde ein Polizeibeamter im Rahmen eines Einsatzes durch einen tätlichen Angriff verletzt.

Gegen 21.15 Uhr erhielt die Polizei per Notruf Hinweise auf eine Sachbeschädigung in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung für Geflüchtete. Vor Ort trafen die Beamten den Tatverdächtigen, einen 25-jährigen Mann aus Guinea, in seinem völlig verwüsteten Zimmer an. Dieser reagierte zunehmend aggressiv auf das Erscheinen der Polizei, griff schließlich nach einem Stuhl und schlug mit diesem einem 38-jährigen Polizisten mehrfach gegen den Kopf. Der Tatverdächtige konnte trotz erheblichen Widerstands überwältigt und gefesselt werden.

Noch während die Polizeibeamten damit beschäftigt waren, den Mann unter Kontrolle zu halten, leisteten zwei weitere Bewohner der Unterkunft dem verletzten Polizisten erste Hilfe und versorgten dessen blutende Verletzungen notdürftig bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Ein Rettungswagen brachte den Beamten schließlich in ein Krankenhaus.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Da außerdem der Verdacht besteht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell