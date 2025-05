Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrrad gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Fahrrad ist von Mittwoch auf Donnerstag in der Schubertstraße gestohlen worden. Nach Angaben des Besitzers hatte er das Rad am Mittwoch gegen 17 Uhr an einem Pfosten im Innenhof des Mehrfamilienhauses abgestellt. Zusätzlich hatte er es mit einem Fahrradschloss an den Pfosten gekettet. Als er am Donnerstag gegen 14 Uhr zurückkehrte, fehlte das Fahrrad samt Schloss. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 an die Polizeiinspektion 1 zu wenden. |elz

