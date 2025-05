Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bei Drogenkonsum beobachtet

Kaiserslautern (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am Donnerstagmittag zwei Männer, die gerade Drogen in der Pariser Straße konsumierten. Eine Streife konnte die beiden antreffen und kontrollieren. Die zwei 35-Jährigen wiesen frische Einstichstellen an den Armen auf. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten Spritzen und ein Plastikgefäß, das augenscheinlich mit Betäubungsmitteln gefüllt war. Ein Test zeigte an, dass es sich hierbei um Amphetamin handelte. Die Ordnungshüter stellten die Gegenstände sicher. Gegen die beiden Männer wird jetzt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell