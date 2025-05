Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Katze schwer verletzt zurückgelassen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Die Polizei sucht einen Autofahrer, der in Trippstadt eine Katze überfahren und sich nicht um das verletzte Tier gekümmert hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, wurde die Katze am vergangenen Freitag (16. Mai) zwischen 15 und 15.20 Uhr in der Straße "Am Hochgericht" überrollt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, das Tier blieb schwer verletzt zurück. Es konnte durch eine Notoperation in der Tierklinik gerettet werden.

Der Unfall wurde erst jetzt der Polizei gemeldet. Die Polizeiinspektion 2 ermittelt wegen Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0631 369-14299. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell