POL-PDKL: Wer hat den Toyota gerammt?

Kaiserslautern (ots) - Ein hitziges Wortgefecht endete am Mittwochmorgen mit einer Schlägerei im Kaiserbergring. Wie bisher bekannt ist, gerieten zwei 18-Jährige gegen 9:45 Uhr zunächst in einen lautstarken Disput. Im Verlauf des Streits begannen sich die beiden Parteien zu beleidigen, bis die Situation eskalierte und der eine seinem Gegenüber mehrfach ins Gesicht schlug. Der Geschlagene revanchierte sich ebenfalls mit Faustschlägen, so dass eine Schlägerei ausbrach. ...

