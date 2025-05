Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fußgängerin von Bus erfasst

Kaiserslautern (ots)

Ein Fußgänger ist am Mittwochmorgen in der Logenstraße von einem Bus angefahren und verletzt worden. Nach den derzeitigen Erkenntnissen kam der Bus, der nur mit dem Fahrer besetzt war, kurz nach 7 Uhr aus Richtung Hauptbahnhof und bog an der Ampel nach links in die Logenstraße ab. Dort erfasste er eine junge Frau, die mehrere Meter neben der Furt an der Fußgängerampel die Fahrbahn in Richtung Hauptbahnhof überqueren wollte. Zeugenangaben zufolge habe die 18-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet, sondern auf ihr Handy geschaut.

Die Frau wurde durch den Zusammenstoß mit dem Bus an der Schulter verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus. Am Bus entstand Sachschaden. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell