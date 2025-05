Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wer hat den Transporter beschädigt?

Kaiserslautern (ots)

Eine böse Überraschung erlebte ein Stadtbewohner am Montagvormittag in der Bännjerstraße, als er zu seinem Transporter kam. Der VW Crafter war rundherum verbeult und zerkratzt. Die unbekannten Täter beschädigten auch die Windschutzscheibe, wodurch diese gesprungen ist. Der entstandene Schaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, stand das Fahrzeug zwischen Sonntag, 18 Uhr, und Montag, 10 Uhr, am Straßenrand. Die Ermittlungen zu den Vandalen dauern an. Zeugen, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 zu melden. |kfa

