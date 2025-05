Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Ein Randalierer hielt am Dienstagabend die Polizei auf Trab. Zunächst fiel der Mann kurz vor 20 Uhr am Pfalztheater auf. Die Beamten erteilten dem Störenfried einen Platzverweis für die Innenstadt bis 6 Uhr am darauffolgenden Morgen. Der 24-Jährige folgte der Aufforderung auch zunächst. Etwa drei Stunden später meldete ein Passant jedoch einen Mann in der Bismarckstraße, der herumschreien und gegen Autos schlagen würde. Zudem habe der Randalierer ein Straßenschild aus seinem Standfuß gezogen und damit in Richtung der Pkw geschlagen. Die Polizeibeamten konnten den Mann antreffen und kontrollieren. Hierbei stellten sie fest, dass es sich um dieselbe Person handelte, mit der sie es schon am Pfalztheater zu tun hatten. Um den Platzverweis durchzusetzen und weitere Straftaten zu verhindern, wurde der 24-Jährige in Gewahrsam genommen. Er musste den Rest der Nacht in einer Polizeizelle verbringen. Derzeit ist noch unklar, ob an den Fahrzeugen ein Sachschaden entstanden ist. Gegebenenfalls muss sich der 24-Jährige wegen des Verdachts der Sachbeschädigung rechtfertigen. |kfa

