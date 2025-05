Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erst Fahrrad gestohlen, dann verschenkt

Kaiserslautern (ots)

Ein kurioser Fahrraddiebstahl beschäftigte die Polizei am Donnerstagabend am Bahnhofsvorplatz. Aber was war geschehen? Gegen 19 Uhr meldete sich die Eigentümerin und gab an, dass ihr Fahrrad gestohlen wurde. Das Fahrradschloss lag nach ihrer Aussage durchtrennt an der Stelle, wo sie am Morgen ihr Zweirad abgestellt hatte. Noch während der Anfahrt der Streife meldete sich die Frau erneut und gab an, dass gerade ein Mann auf ihrem Rad an ihr vorbeigefahren sei. Den Ordnungshütern gelang es, den Verdächtigen am Guimaraes-Platz anzuhalten und zu kontrollieren. Auf den Diebstahl angesprochen, gab der 39-Jährige an, den Drahtesel soeben von einem Mann geschenkt bekommen zu haben. Der Beschriebene hielt sich unweit des Kontrollorts auf und konnte ebenfalls durch die Polizisten kontrolliert werden. Der 27-Jährige hatte einen Bolzenschneider dabei, welcher durch die Streife sichergestellt wurde. Den Fahrraddiebstahl stritt der Mann zunächst ab, räumte die Tat aber kurze Zeit später doch ein. Gegen ihn wird jetzt wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt. Warum er das Bike im Anschluss verschenkte, bleibt unklar. |kfa

