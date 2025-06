Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruchsprävention in Schorndorf - Unfälle - Ohne Gurt und Fahrerlaubnis unterwegs

Schorndorf: Einbruchsprävention am Freitag, 13.06.2025

Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein schockierendes Erlebnis. Die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch tiefgreifende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, sind für viele Betroffene oft schwerwiegender als der rein materielle Schaden.

Die Beeinträchtigung des Sicherheitsgefühls bedeutet eine Einschränkung der Lebensqualität. Und dies im eigenen Haus oder in der eigenen Wohnung.

Wichtig sind: Eine gute Sicherungstechnik, ein "sicherungsbewusstes Verhalten" und aufmerksame Nachbarn. In den zurückliegenden Jahren ist die Anzahl der missglückten Einbruchsversuche stark gestiegen. Ein Blick in die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt auch im Jahr 2024, dass knapp die Hälfte der Einbrüche im Versuch gescheitert sind.

Um die Bürgerinnen und Bürger im Rems-Murr-Kreis darüber zu informieren, werden dieses Jahr mehrere Veranstaltungen mit dem Informationsfahrzeug des Landeskriminalamts Baden-Württemberg durchgeführt.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Rems-Murr-Kreis informiert in diesem Fahrzeug über verschiedene Möglichkeiten des Einbruchschutzes. Diese kann mechanische oder elektronische Sicherungen umfassen.

Nachfolgender Termin ist vorgesehen:

Freitag, 13.06.2025 in Schorndorf, Mittlerer Marktplatz

Die Veranstaltung findet in der Zeit von 09.00 Uhr bis 15.30 Uhr statt.

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstag in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 18:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Daimlerstraße einen geparkten Fiat und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Fiat wird auf 2000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte am Donnerstag zwischen 14:00 Uhr und 16:20 Uhr in der Schorndorfer Straße einen geparkten Opel und fuhr danach unerlaubt weiter. Am Opel entstand beim Unfall Schaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Hinweise zum Unfall nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Schorndorf sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 15:25 Uhr an der Kreuzung Burgstraße / Schlichtener Straße. Zwischen dem Peugeot einer 69 Jahre alten Autofahrerin und dem Lkw vom Hersteller Mercedes eines 58-Jährigen kam es beim Anfahren zur Berührung. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro. Da der Unfallhergang bislang nicht genau geklärt werden konnte, werden Zeugen gesucht, die den Unfall beobachtet haben und entsprechende Angaben machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier zu melden.

Fellbach: Ohne Sicherheitsgurt und Fahrerlaubnis unterwegs

Eine 29-jährige Fiat-Fahrerin wurde am Freitag, gegen 10:20 Uhr an der Ecke Fellbacher Straße und Haldenstraße angehalten, da sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass sich die 29-Jährige zudem auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis befand. Sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

