Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: SOKO-Garten: Ermittlungen werden umstrukturiert

Aalen (ots)

Nach über 250 Tagen intensiver Ermittlungsarbeit und weit mehr als 1400 bearbeiteten Spuren wurden die Ermittlungen im Schwaikheimer Tötungsdelikt zum Nachteil von Margaretha S. am 06. Juni 2025 aus der Struktur einer Sonderkommission (SOKO) in die allgemeine kriminalpolizeiliche Organisation überführt.

Der Leiter der SOKO, Herr Kriminaldirektor Lühning, in dessen Kriminalinspektion 1 das Ermittlungsverfahren (EV) Garten weiterhin bearbeitet wird, dazu: "Am Anfang der Ermittlungen ist es wichtig sich breit aufzustellen, um jede aufkommende Spur umgehend verfolgen zu können - dafür wird in entsprechenden Fällen eine SOKO eingerichtet. Die meisten zielführenden Spuren im EV Garten sind mittlerweile abgearbeitet - aber eben nicht alle. Nun sind die Ermittlungen so kleinteilig und in die Tiefe gehend, dass eine Umstrukturierung außer Frage steht."

Weiter stellt Lühning klar: "Die Ermittlungen zur Klärung dieses Falles laufen weiter."

Insbesondere zu dem im November 2024 veröffentlichten Phantombild und der darauf abgebildeten Person bestehen weiterhin Fragen: Für die Ermittlerinnen und Ermittler ist es wichtig, ein möglichst umfassendes Bild von der Person zu erhalten, darunter fällt auch, wann und wo sich die Person aufgehalten haben könnte, und dies bezieht sich nicht nur auf den Tag des Verbrechens, den 24. September 2024.

Das Phantombild ist unter folgendem Link abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaikheim-toetungsdelikt/

Daher fragt die Polizei erneut:

- Wer kennt diesen Mann? - Wer kann Angaben zur Identität der abgebildeten Person machen? - Wo wurde die Person zuletzt gesehen?

Die Kriminalpolizei Waiblingen bittet weiterhin um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07361 5800.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell