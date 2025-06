Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstände - Unfallfluchten - Sachbeschädigung - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Zeugen zu einem Vorfall in der Burgstallstraße gesucht

Am Donnerstag kam es gegen 22 Uhr in der Burgstallstraße zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann aus seinem Fahrzeug stieg und einen Mercedes eines 60-Jährigen beschädigte.

Der unbekannte Mann hinderte kurz zuvor den Fahrer des Mercedes am Spurwechsel als dieser aus dem Kreisverkehr in Richtung einer dortigen Autowerkstatt fuhr. Der 60-Jährige fuhr daraufhin hinter das Fahrzeug des Unbekannten und gab ihm Lichthupe. Dieser bremste sein Fahrzeug plötzlich bis zum Stillstand ab, stieg aus und schlug mit der Faust auf die Windschutzscheibe des Mercedes und riss dessen Außenspiegel ab. Anschließend stieg er wieder in sein Fahrzeug und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der Unbekannte war mit einem dunklen Kombi, eventuell VW Passat unterwegs. Vermutlich war an dem PKW ein bulgarisches Kennzeichen angebracht.

Die Polizei sucht daher Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder dem Fahrer geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen: PKW übersehen

Ein 75-jähriger Mercedes-Fahrer fuhr am Donnerstag, gegen 11:30 Uhr, aus einem Grundstück in die Robert-Bosch-Straße ein. Hierbei übersah er einen dort fahrenden Mercedes einer 69-Jährigen. Es kam zur Kollision bei der ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand.

Ellwangen: Mann belästigt Passanten und greift Einsatzkräfte an

Gegen 23.50 Uhr kam es am Donnerstag in der Innenstadt zu einem tätlichen Angriff auf Polizeibeamte.

Nachdem ein 32-jähriger polizeibekannter Mann gegen 22.20 Uhr mehrere Passanten belästigte, wurde ihm durch die Polizei ein Platzverweis für die Innenstadt erteilt. Diesem kam er jedoch nicht nach, sondern belästigte erneut Passanten und Gäste verschiedener Lokale und beleidigte und verletzte einen 17-Jährigen leicht. Als die Polizei in der Schmiedstraße eintraf, zeigte sich der 32-Jährige höchstaggressiv den Beamten gegenüber. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen, musste letztendlich Pfefferspray eingesetzt werden. Der aggressive und alkoholisierte Mann konnte im Anschluss fixiert und vorläufig festgenommen werden. Hiergegen wehrte er sich massiv. Bei der anschließenden Durchsuchung begann er nach den Beamten zu treten und zu spucken. Daher wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Zur Untersuchung seiner Gewahrsamsfähigkeit wurde er in eine Klinik verbracht. Hierbei beleidigte er die Beamten fortlaufend.

Auf der Dienststelle konnte er schlussendlich unter erheblichem Kraftaufwand in die Gewahrsamseinrichtung gebracht werden. Von der Zelle aus bedrohte und beleidigte er weiterhin den wachhabenden Polizeibeamten.

Rosenberg: Tätlichen Angriff auf Polizeibeamte

Ein sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher Mann musste am Donnerstagfrüh in eine Klinik eingeliefert werden.

Der 43-Jährige befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und randalierte. Als die Beamten vor Ort eintrafen, kam der Mann aus einem dortigen Waldstück in aggressiver Art und Weise auf die Beamten zu. Die Anweisungen den Abstand zu wahren ignorierte er. Mittels einfacher körperlicher Gewalt konnte er letztendlich zu Boden gebracht werden. Wogegen er sich jedoch massiv wehrte. Im Zuge der Widerstandshandlungen wurden zwei eingesetzte Polizeibeamte leicht verletzt. Auch der 43-Jährige erlitt durch seinen Widerstand leichte Verletzungen. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustand musste er anschließend in eine psychiatrische Klinik verbracht werden.

Jagstzell: Rechtsfahrgebot missachtet und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer missachtete am Donnerstag, gegen 14:45 Uhr, auf der Verbindungsstraße zwischen Kalkhöfe und Schweighausen das Rechtsfahrgebot. Ein in Richtung Schweighausen fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug musste infolgedessen nach rechts in den Straßengraben ausweichen. In der Folge kippte der Güllefassanhänger des Fahrzeuges seitlich um. Der Unfallverursacher, der vermutlich mit einem grauen VW Golf oder VW Polo unterwegs war, entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden am Güllefassanhänger kann bislang noch nicht beziffert werden. Für die Bergung des Anhängers musste die Verbindungsstraße bis 17.15 Uhr gesperrt werden.

Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

An der Kreuzung der Brainkofer Straße zur Kerkerstraße kam es am Donnerstag gegen 6 Uhr zu einem Unfall bei welchem ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand und zwei PKW-lenker jeweils leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Audi-Lenker wollte nach rechts abbiegen und übersah hierbei einen von links heranfahrenden Ford, der von einem 39-Jährigen gelenkt wurde.

Lorch-Waldhausen: Kindergartenrutsche beschädigt

Mittels Pflastersteinen wurde die Rutsche eines Kindergartens in der Reinhold-Maier-Straße beschädigt. Der Schaden, der bereits am 29.05.25 festgestellt wurde, beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172 7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

In der Parkstraße wurde am Donnerstag zwischen 19:30 Uhr und 20:45 Uhr ein Audi beschädigt, welcher dort geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mindestens 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Brennende Müllsäcke

Aus nicht bekannten Gründen gerieten am Donnerstag gegen 19 Uhr zwei gelbe Säcke in Brand, die in der Straße Kalter Markt im Grünstreifen am Straßenrand abgelegt waren. Die Feuerwehr Schwäbisch Gmünd kam mit zwei Fahrzeugen und 7 Wehrleuten vor Ort. Ein Schaden entstand nicht.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug rollt davon

Am Donnerstag gegen 17:45 Uhr stellte ein 30-Jähriger seinen VW Polo im Romangäßle ab, ohne dies ausreichend gegen das Wegrollen zu sichern. Weil kein Gang eingelegt und die Handbremse nicht angezogen war, rollte das Fahrzeug rückwärts und beschädigte einen dahinter geparkten BMW. Es entstand hierbei an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell