Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 15./16.11.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bösel - Sachbeschädigung In der Nacht des 16.11.2024, gg. 02 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Rahe" zu einer Sachbeschädigung. Durch Unbekannte wurde mit einem Böller die Glasscheibe einer Haustür beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Bösel unter 04494/922620 entgegen. Saterland/ Ramsloh - Sachbeschädigung Am 15.11.2024, gg. 20 Uhr kam es in der Straße "Willtekampsweg" in Ramsloh zu einer Sachbeschädigung. Es wurde eine Fensterscheibe des Einfamilienhauses mit einer Bierflasche beworfen. Die Scheibe wurde dadurch beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Saterland unter 04498/923770 entgegen.

