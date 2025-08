Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Eingangstür beschädigt - Einbruchsversuch scheitert ++ Unfall unter Alkoholeinfluss - Anschließend geflüchtet ++ Frau bei Diebstahl beobachtet ++ Mann randaliert und schlägt Nachbarn ++

Lüneburg (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Harburg vom 01.08.2025:

Am Freitagvormittag, 01.08.2025, gegen 08:00 Uhr, ereignete sich auf der BAB 39 in Höhe der Anschlussstelle Handorf, Fahrtrichtung Lüneburg, ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen schwer verletzt worden sind. Ein 66jähriger Mann aus Geesthacht wechselte beim Fahren auf die BAB 39 sofort vom Beschleunigungsstreifen auf den linken Überholfahrstreifen. Dabei übersah er einen bereits auf dem linken Überholfahrstreifen fahrenden 27jährigen Mann aus Winsen. Dieser versuchte noch mit seinem Ford auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem KIA des 66jährigen nicht mehr verhindern. Durch den Zusammenstoß wurden beide Autos so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Rettungskräfte der Feuerwehr mussten den 66jährigen aus seinem Auto befreien. Beide Fahrer wurden schwer, aber nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Autobahn musste in Richtung Lüneburg für etwa zwei Stunden voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Rückstau von etwa 5 Kilometern Länge.

Lüneburg

Lüneburg - Mann randaliert und schlägt Nachbarn

Ein 38 Jahre alter Mann randalierte am 31.07.2025 gegen 18:15 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Bernsteinstraße. Dabei schlug er im Flur mit der Faust einen Nachbarn. Anschließend klingelte er an einer Wohnungstür und schlug einen weiteren Mann. Die Hintergründe des Sachverhalts sind derzeit ungeklärt. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Die beiden Nachbarn des 38-Jährigen erlitten leichte Verletzungen.

Lüneburg - Eingangstür von Schuhgeschäft beschädigt - Einbruchsversuch scheitert

In der Nacht zum 31.07.2025 scheiterte ein Einbruchsversuch in ein Schuhgeschäft in der Große Bäckerstraße. Dabei wurde die Verglasung der Eingangstür beschädigt. Zusätzlich wurden Hebelspuren an der Tür festgestellt. Ein Eindringen in das Geschäft hat nicht stattgefunden. Es entstand Sachschaden im Wert von einigen Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Scheinwerferpaare von Fahrzeugen gestohlen

In der Nacht zum 31.07.2025 wurde der Maschendrahtzaun des Geländes eines Kraftfahrzeughandels in der Gebrüder-Heyn-Straße gewaltsam geöffnet. Anschließend wurden von den dort abgestellten Fahrzeugen die Scheinwerferpaare entwendet. Insgesamt waren mindestens zehn Fahrzeuge betroffen. Der Wert der Scheinwerferpaare liegt bei einigen Tausend Euro. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Artlenburg - Unfall unter Alkoholeinfluss - Anschließend geflüchtet

Die Polizei ermittelt aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt und einem vorher verursachten Verkehrsunfall in der Nacht zum 01.08.2025. Gegen 02:30 Uhr wurde der Polizei ein verunfallter PKW auf der Bundesstraße 209 bei Artlenburg gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Fahrer des PKW geflüchtet ist und anschließend erneut mit einem Kraftfahrzeug gefahren ist. Die Polizei konnte den 20-Jährigen ermitteln und kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,65 Promille. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Lüneburg - Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Im Schnellenberger Weg kam es am 31.07.2025 gegen 17:00 Uhr zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten PKW. Dabei wurden zwei Frauen im Alter von 40 und 44 Jahren leichtverletzt. Es entstand Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Frau bei Diebstahl beobachtet

Am 31.07.2025 gegen 08:45 Uhr steckte eine 25 Jahre alte Frau in einer Drogerie in der Straße "Mühlentor" diverse Artikel in einen Einkaufskorb und begab sich zur Selbstbedienungskasse. Hier scannte sie lediglich einen Teil der Ware und verließ anschließend die Drogerie. Eine Mitarbeiterin konnte den Diebstahl beobachten. Sie sprach die 25-Jährige an und konnte das Diebesgut im Wert von etwas über 50 Euro im Rucksack der Frau auffinden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Dannenberg OT Streetz - Verdacht des beeinflussten Fahrens

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am 31.07.2025 gegen 23:15 Uhr in der Kastanienallee in Streetz ein 26 Jahre alter Mann am Steuer eines VW Polo kontrolliert. Dabei ergab sich der Verdacht einer Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Drogentest verlief positiv auf den Wirkstoff THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Lüchow - Von Fahrbahn abgekommen - Hoher Sachschaden

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am 31.07.2025 gegen 22:15 Uhr auf der Salzwedeler Straße ein VW Tiguan bei geradem Verlauf nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei abgestellten Fahrzeugen. Der 36 Jahre alte Fahrer, der in Richtung Innenstadt fuhr, blieb unverletzt. Bei den abgestellten Fahrzeugen handelte es sich um einen Mercedes E 300 und einem Audi A6 Avant. Der Gesamtschaden wird auf rund 34.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Uelzen

Bad Bevensen - Polizei ermittelt zu Verkehrsunfallflucht

Bereits am 26.07.2025 gegen 00:15 Uhr kollidierte ein derzeit unbekanntes Fahrzeug mit einer Lichtzeichenanlage für Fußgänger an der Kreuzung der Klein Bünstorfer Straße und Demminer Allee. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die Polizei konnte vor Ort Trümmerteile des verursachenden Fahrzeuges auffinden und sucht nach weiteren Hinweisen. Ersten Ermittlungen nach wird es sich bei dem verunfallten Fahrzeug um einen Audi A3 oder Audi S3 in dunkler Farbe gehandelt haben. Der Schaden befindet sich im Frontbereich des Fahrzeuges. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen.

Uelzen - Körperliche Auseinandersetzung auf Bahnhofsvorplatz

Am Vormittag des 01.08.2025 gegen 10:30 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern auf dem Bahnhofsvorplatz. Dabei schlug und trat ein derzeit unbekannter Mann einen 45-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen. Den flüchtigen Täter konnte die Polizei nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

