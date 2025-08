Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Betrunkener Mann entwendet E-Scooter - Alarmanlage löst aus ++ Erkennt jemand das Fahrrad? ++ PKW brennt - Ermittlungen laufen ++ Mann fährt auf Verkehrsinsel und flüchtet ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Am 03.08.2025 gegen 03:30 Uhr kam es Im Wendischen Dorfe zunächst zu einer verbalen und anschließend zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im Alter von 33 und 35 Jahren. Dabei verletzten sich beide gegenseitig leicht. Entsprechende Strafverfahren wurden gegen die beiden Männer eingeleitet.

Lüneburg - Betrunkener Mann entwendet E-Scooter - Alarmanlage löst aus

Ein zunächst unbekannter Mann beabsichtigte am 03.08.2025 gegen 10:30 Uhr einen unverschlossenen E-Scooter am Bahnhof zu entwenden. Dieser fuhr aufgrund fehlender Akkuleistung nicht los und die Alarmanlage löste aus. Der Mann lies daraufhin von dem E-Scooter ab und entfernte sich fußläufig. Die Polizei konnte den Mann im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholwert ergab einen Wert von etwas über 2 Promille. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Lüneburg - Scheiben eingeschlagen - Diebe haben es auf PKW abgesehen

In der Hinrich-Wilhelm-Kopf-Straße haben derzeit Unbekannte im Zeitraum vom 02.08.2025 bis zum 03.08.2025 die Fensterscheiben von zwei PKW eingeschlagen und nach Diebesgut durchsucht. Betroffen waren ein Opel Astra und ein VW Tiguan. Zu dem Diebesgut gehört eine Geldbörse sowie diverse Dokumente im Gesamtwert von einigen Hundert Euro. In der selbigen Nacht kam es zu weiteren Einbrüchen in Fahrzeuge (siehe Pressemitteilung vom 03.08.2025). Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Pedelec entwendet

Im Zeitraum von 14:00 Uhr bis 17:45 Uhr wurde am 03.08.2025 ein Pedelec der Marke "Trek" im Wert von mehreren Hundert Euro in der Haagestraße gestohlen. Das Pedelec wurde mit einem Faltschloss gesichert dort abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Artlenburg - Mann fährt auf Verkehrsinsel und flüchtet - Alkoholisiert angetroffen

Die Polizei ermittelt zu einer Verkehrsunfallflucht am Abend des 03.08.2025. Dabei verunfallte ein PKW in der Deichstraße, indem er mit einem Verkehrszeichen einer Verkehrsinsel kollidierte. Der Fahrer flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei konnte den Mann später feststellen und kontrollieren. Dabei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,69 Promille. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang und der Alkoholisierung dauern an. Eine Blutentnahme wurde dafür durchgeführt.

Lüchow-Dannenberg

Hitzacker - Fünf Fahrräder gestohlen - Eines wieder aufgefunden

Im Zeitraum vom 02.08.2025 bis zum 03.08.2025 wurden insgesamt fünf Fahrräder von einem Grundstück in der Harlinger Straße gestohlen. Die Fahrräder waren nicht gesichert auf dem umzäunten Grundstück abgestellt. In unmittelbarer Nähe zum Tatort konnte eines der Fahrräder mit herausgesprungener Fahrradkette aufgefunden werden. Die weiterhin fehlenden Fahrräder sind zwei Rennräder, ein Mountainbike und ein Damenrad im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Hitzacker, Tel. 05862-98701-0, entgegen.

Lüchow - PKW brennt - Ermittlungen laufen

Die Fahrerin eines PKW-Citroen bemerkte am 03.08.2025, gegen 11:15 Uhr, dass der Motorraum des Fahrzeuges anfing zu qualmen. Der PKW fing anschließend An der St.-Johanniskirche Feuer, welches durch die Feuerwehr gelöscht werden konnte. Die Fahrerin blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Uelzen

Uelzen - Radmuttern an zwei Fahrzeugen gelöst und entwendet

Bei einem Uelzener Autohaus in der Nordallee wurden am 03.08.2025 gegen 23:45 Uhr Radmuttern von zwei dort abgestellten Fahrzeugen gelöst und entwendet. Zwei derzeit unbekannte Personen stehen im Verdacht die Radmuttern der beiden BMW M4 Fahrzeugen mitgenommen zu haben. Die Polizei hält es für möglich, dass es sich dabei um eine Vorbereitungshandlung für einen Diebstahl der Räder gehandelt hat. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel. 0581-930-0, entgegen.

Uelzen - Fahrzeuge beschädigt - 50-Jähriger in Gewahrsam

Am 03.08.2025 gegen 19:00 Uhr beschädigte ein 50 Jahre alter Mann insgesamt drei PKW in der Wilhelm-Busch-Straße sowie im Hagenskamp. Er konnte durch die Polizei anschließend kontrolliert werden. Die Fahrzeuge wurden größtenteils zerkratzt. Der Gesamtschaden liegt bei mehreren Hundert Euro. Der Mann wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

Bad Bevenesen - Ermittlungen zu Fahrraddiebstahl - Erkennt jemand das Fahrrad?

Bereits am 26.07.2025 gegen 21:45 Uhr kontrollierte die Polizei einen alkoholisierten Mann auf einem Parkplatz in der Röbbeler Straße. Es stellte sich heraus, dass der Mann vor zwei Tagen, am 24.07.2025, ein Fahrrad entwendete. Seinen Angaben nach habe er dieses gegen Mittag beim Bahnhof in Bad Bevensen gestohlen. Es sei nicht gesichert gewesen. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Herrenrad, ohne ersichtlichen Hersteller. Es wurde durch die Polizei sichergestellt. Die Polizei Bad Bevensen sucht nun nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Hinweise zu dem Fahrrad nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel. 05821-97655-0, entgegen. ++ Bild des Fahrrades unter www.polizeipresse.de ++

