Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 4 ++ Seniorin verstirbt am Unfallort ++ Unfallursache noch ungeklärt ++ Fünf weitere Personen verletzt ++ Fahrbahn über mehrere Stunden gesperrt ++

Lüneburg (ots)

Uelzen

Am 03.08.2025 gegen 15:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 4 zwischen Breitenhees und dem Suderburger Kreisel zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei verstarb eine 79 Jahre alte Frau. Sie befand sich bei dem Unfall auf dem Beifahrersitz eines PKW. Ihr 80 Jahre alter Mann fuhr mit dem Mazda 3 aus Breitenhees in Richtung Uelzen und kam dabei aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte frontal er mit einem Kia Sorento mit Wohnwagenanhänger. Der 80-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde, nachdem er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen wurde, mit einem Hubschrauber in ein Klinikum verbracht. Der Fahrer des Kia im Alter von 53 Jahren sowie eine Insassin im Alter von 45 Jahren und zwei 16-Jährige in dem Kia wurden ebenfalls verletzt und in Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Aufgrund der Bergungsarbeiten wurde die Bundesstraße 4 über mehrere Stunden vollgesperrt. Ein hinter dem Mazda fahrender Mercedes E200 wurde durch Trümmerteile ebenfalls beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

