POL-LG: ++ Falscher Bankmitarbeiter - Nach Freigabe über App - Geld abgebucht ++ Gestohlenes Quad flüchtet vor Polizei ++ Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundesstraße 4 ++ Auffahrunfall ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern

Am 04.08.2025 kam es Am Sande gegen 17:15 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Bei Eintreffen der Polizei wurde nur noch einer der Beteiligten im Alter von 50 Jahren vor Ort festgestellt. Der andere Mann flüchtete. Bei dem 50-Jährigen lagen keine schwerwiegenden Verletzungen vor. Die Polizei hat gegen beide Männer ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Auseinandersetzung im Skaterpark - Jugendliche und Kinder beteiligt

Am Skaterpark in der Theodor-Heuss-Straße wurde der Polizei am 04.08.2025 gegen 19:00 Uhr eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen/Kindern gemeldet. Vor Ort konnten Jungs im Alter von neun bis vierzehn Jahren angetroffen werden. Es kam zu leichten, oberflächlichen Verletzungen. Die Erziehungsberechtigten wurden von der Polizei informiert.

Lüneburg - Geldbörse entwendet - Geld abgehoben

Bereits am Morgen des 01.08.2025 wurde einem Senior am Bahnhof in Lüneburg die Geldbörse aus einer Umhängetasche entwendet. In der Geldbörse befanden sich diverse Zahlungskarten, Dokumente und Bargeld. Mit einer der Zahlungskarten folgten anschließend zwei Abbuchungen in Höhe von jeweils einigen Hundert Euro. Die Polizei mahnt in diesem Zusammenhang: "Tragen Sie Ihre Wertsachen (in geschlossenen Innentaschen) am Körper! Kontaktieren Sie bei Verlust sofort Ihre Bank und lassen Sie ihre Konten sperren." Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel. 04131-607-2215, entgegen.

Lüneburg - Falscher Bankmitarbeiter - Nach Freigabe über App - Geld abgebucht

Anfang des Monats erhielt ein Senior aus Lüneburg eine E-Mail, in welcher sich ein vermeintlicher Link seiner Bank befand. Über diesen sollte er seine persönlichen Daten eintragen. Nachdem dies erfolgte erhielt er einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Dieser forderte ihn auf über eine App etwas freizugeben. Nach der Freigabe wurden einige Tausend Euro von seinem Konto abgebucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und mahnt: "Gehen Sie sensibel mit ihren persönlichen Daten um! Überprüfen Sie den Hintergrund bei Anrufen von unbekannten Personen. Kontaktieren Sie im Zweifel Ihre Polizei."

Bardowick - Auffahrunfall - Mann wird leicht verletzt

Am 04.08.2025 gegen 09:00 Uhr befuhr 51 Jahre alter Mann mit einem PKW-Peugeot die Hamburger Landstraße in Fahrtrichtung Wittorf. Als ein vor ihm fahrender PKW abbog bremste er ab. Dabei fuhr ein hinter ihm fahrender VW Caddy auf seinen PKW auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Der Caddy war nicht mehr fahrbereit. Der 51-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Fahrer des Caddys im Alter von 61 Jahren blieb unverletzt.

Lüchow-Dannenberg

Lüchow - Gestohlenes Quad flüchtet vor Polizei

Am Abend des 04.08.2025 wurde die Polizei auf ein in einer Nebenstraße der K8, Höhe Beutow, fahrendes Quad aufmerksam. Als eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden sollte, flüchteten die beiden derzeit unbekannten Personen mit dem Quad über mehrere Felder. Die Polizei konnte ermitteln, dass das Quad zuvor bei einem Diebstahl entwendet wurde. Trotz einer umfangreichen Fahndung konnte das Quad nicht mehr kontrolliert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Tür aufgetreten - Ermittlungen dauern an

Vermutlich mit einem Tritt wurde am Abend des 04.08.2025 die Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses in der Lappstraße gewaltsam geöffnet. Ob die derzeit unbekannte Person in die Wohnung eindrang und etwas entwendete ist bislang nicht geklärt. Der Schaden an der Tür wird auf rund 200 Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Lüchow, Tel. 05841-122-0, entgegen.

Lüchow - Polizei kontrolliert PKW - Nicht zugelassen, nicht versichert, falsche Kennzeichen und unter Betäubungsmitteleinfluss - keine Fahrerlaubnis

Die Lüchower Polizei kontrollierte am 05.08.2025 gegen 01:30 Uhr einen Audi A4 auf der Umgehungsstraße (B493/B248). Dabei stellte sich heraus, dass das Fahrzeug mit falschen Kennzeichen ausgestattet und weder zugelassen noch versichert war. Bei der Kontrolle des 33 Jahre alten Fahrers verlief ein Drogentest positiv auf den Wirkstoff THC. Der Konsum von Marihuana vor Fahrtantritt wurde eingeräumt. Zusätzlich war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Die Kennzeichen sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Uelzen

Uelzen - Nach Streitigkeiten Handy aus der Hand geschlagen und gestohlen - Polizei kontrolliert Täter

Am 04.08.2025 gegen 17:15 Uhr kam es in einer Wohnung in der Straße Johnsburg zu einem Streitgespräch zwischen zwei Männern im Alter von 23 und 28 Jahren. Hintergrund sollen finanzielle Angelegenheiten gewesen sein. Im Rahmen des Streites schlug der 38 Jahre alte Begleiter des 28-Jährigen dem 23-Jährigen sein Handy aus der Hand. Der 28-Jährige hob dieses auf und entfernte sich mit dem 38-Jährigen. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei das Handy bei dem Mann auffinden und sicherstellen.

Barum b Bad Bevensen - Geschwindigkeitsverstöße auf der Bundesstraße 4

Die Polizei hat am Nachmittag des 04.08.2025 erneut eine Geschwindigkeitsmessung auf der Bundesstraße 4, Höhe Hoystorfer Berg, durchgeführt. Dabei wurden insgesamt 14 Verstöße festgestellt und geahndet. Bei erlaubten 100 km/h wurde ein PKW mit 168 km/h gemessen. Dem 26 Jahre alten Fahrer droht ein Fahrverbot.

Schwienau - Durch Zwille mit Steinen auf Gebäude geschossen

Zwischen dem 30.07.2025 und dem 01.08.2025 schoss eine bisher unbekannte Person mit vermutlich einer Zwille und Steinen auf ein Wohnhaus in Schwienau, Ortsteil Linden. Dadurch wurde Metall an einem Fenster durchschlagen und eine Scheibe beschädigt. Die Schussentfernung betrug nach ersten Erkenntnissen über 30 m. Die Polizei bittet um Hinweise auf etwaige Tatverdächtige und/ oder Personen, welche bei der Nutzung solcher Gegenstände beobachtet wurden. Hinweise nimmt die Polizei Ebstorf, Tel. 05822-94792-0, entgegen.

