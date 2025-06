Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Mit drei leeren Bierkisten auf E-Scooterroller unterwegs

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 8.6.2025 befuhr ein 31-Jähriger gegen 11.10 Uhr mit seinem E-Scooterroller die Straße Am Ladestrang in Drensteinfurt. Da er auf dem Roller drei leere Bierkisten transportierte, hielten Polizisten den Mann an. Bei der Überprüfung des Drensteinfurters stellte sich heraus, dass er unter Cannabiseinfluss stand. Dem 31-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

