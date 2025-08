Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Nach Brand in Neetze laufen die Ermittlungen ++ Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden ++ Bewohnerin nach einigen Stunden aufgefunden ++ Brandort beschlagnahmt ++

Lüneburg (ots)

Neetze

Nach dem Brand eines Wohnhauses in Neetze am 04.08.2025 kann die Polizei eine Brandstiftung nicht ausschließen (siehe auch Pressemitteilung vom 04.08.2025). Die Löscharbeiten der Feuerwehr dauerten bis in die Abendstunden an. Ein 60 Jahre alter Bewohner konnte kontaktiert und erreicht werden. Eine 55 Jahre alte Bewohnerin konnte zunächst nicht angetroffen werden. Nach Suchmaßnahmen der Polizei wurde sie einige Stunden später im Umfeld des Brandortes festgestellt. Weitere Personen sind in dem Wohnhaus nicht gemeldet. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen der Polizei verläuft sich der Schaden auf rund 350.000 Euro. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandermittler der Polizei Lüneburg haben die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

