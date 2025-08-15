PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Rollerfahrerin bei Ausweichmanöver gestürzt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch gegen 13:20 Uhr befuhr eine 16-jährige Rollerfahrerin die Bahnhofstraße aus Richtung Denekamper Straße kommend in Richtung der Einmündung Bahnhofstraße / Bentheimer Straße.

Beim Abbiegen nach links musste die Rollerfahrerin einer Fußgängerin ausweichen, die die Bentheimer Straße in Richtung Bahnhofstraße überquerte. Dabei kam die Rollerfahrerin zu Fall und verletzte sich leicht.

Die bislang unbekannte Fußgängerin entfernte sich anschließend vom Unfallort.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

