Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Senior bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr kam es am Bawinkeler Damm in Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel den Bawinkeler Damm aus Richtung Helte kommend in Fahrtrichtung Bawinkel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

