PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Senior bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Meppen (ots)

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr kam es am Bawinkeler Damm in Meppen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 79-jähriger Mann befuhr mit seinem Opel den Bawinkeler Damm aus Richtung Helte kommend in Fahrtrichtung Bawinkel. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Opel nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde umgehend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 22 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Straße war zeitweise voll gesperrt. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Corinna Maatje
Pressesprecherin
Telefon: 0591 87 203
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 07:30

    POL-EL: Lorup - Einbruch in Bäckerei

    Lorup (ots) - Zwischen Mittwoch, 18:30 Uhr, und Donnerstag, 05:25 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Straße Tredde in Lorup ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zunächst eine Scheibe beschädigt, um Zutritt zu den Räumlichkeiten zu erlangen. Anschließend durchsuchten die Täter das Geschäft und hebelten eine leere Kasse auf. Danach verließen sie den Tatort durch ein weiteres Fenster. ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 07:29

    POL-EL: Engden - 510 Liter Dieselkraftstoff entwendet

    Engden (ots) - Zwischen Dienstag, 17:00 Uhr, und Donnerstag, 14:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einem landwirtschaftlichen Hof am Oberescher Weg in Engden. Nach bisherigen Erkenntnissen betrat der Täter eine Scheune, in der sich ein Dieseltank befand. Aus diesem wurden rund 510 Liter Dieselkraftstoff entwendet. Der Schaden wird auf etwa 900 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 07:29

    POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Scheune

    Bad Bentheim (ots) - In der Zeit von Mittwoch, 19:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, verschaffte sich eine bislang unbekannte Person Zugang zu einer Scheune auf einem landwirtschaftlichen Gehöft am Nordhorner Weg in Bad Bentheim. Aus der Scheune wurde ein Laubbläser entwendet. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren