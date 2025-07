Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Norma-Parkplatz - silbernen VW Polo angefahren und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen! (29.07.2025)

Stockach (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Discounters in der Talstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer touchierte im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 20 Uhr den am "Norma" geparkten silbernen VW Polo und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. Ohne den Unfall anzuzeigen, flüchtete der Unbekannte jedoch anschließend von der Örtlichkeit.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 9391-0 entgegen.

