Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, B33, Lkr. Konstanz) Unfall auf der B33neu - Mercedes kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich mehrfach (29.07.2025)

Singen, B33 (ots)

Am Dienstagabend hat sich auf der Bundesstraße 33 neu zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau schwer verletzt worden ist. Kurz vor 20 Uhr fuhr eine 78-Jährige mit einem Mercedes in Richtung Konstanz. Dabei kam der Wagen aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach einen Wildschutzzaun und überschlug sich anschließend mehrfach, ehe das Auto an einem Maisacker liegen blieb. Die 78-Jährige kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. An dem Mercedes entstand Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Beschädigungen an dem Wildschutzzaun und der Flurschaden dürften im Bereich von insgesamt rund 1.500 Euro liegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell