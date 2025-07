Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Nachtragsmeldung: Radfahrerin übersieht Motorradfahrer - 83-Jährige verstorben (30.07.2025)

Singen, K6158 (ots)

Die am vergangenen Mittwoch, 23.07.2025, bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Überlingen am Ried und Rickelshausen schwer verletzte 83-jährige Radfahrerin ist am Dienstagabend in einem Krankenhaus verstorben.

Ursprungsmeldung:

POL-KN: (Singen, K6158, Lkr. Konstanz) Radfahrerin übersieht Motorradfahrer (23.07.2025)

Singen, K6158 Eine Radfahrerin hat bei einem Unfall auf der Kreisstraße 6158 zwischen Überlingen am Ried und Rickelshausen am Mittwochnachmittag einen Motorradfahrer übersehen. Eine 83-Jährige war mit einem Pedelec auf dem Verbindungsweg von Moos in Richtung Rickelshausen unterwegs. An der Einmündung auf die K6158 querte die Frau die Straße und übersah dabei einen von links kommenden 67 Jahre alten Biker auf einer BMW. Dem Mann gelang es nicht mehr auszuweichen, so dass er das Fahrrad am Hinterrad touchierte. In der Folge stürzten beide Zweiradfahrer und verletzten sich. Sie kamen nach notärztlicher Versorgung vor Ort mit Rettungswägen in ein Krankenhaus. Die Höhe des insgesamt entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von rund 5.000 Euro liegen.

