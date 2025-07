Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dietingen, A 81

Landkreis Rottweil) Unfall an Tank- und Rastanlage (29.07.2025)

Dietingen - A 81 (ots)

Wegen der Missachtung eines Stopp Schildes ist es auf der Autobahn 81 am Dienstagnachmittag, um 16:45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Die Zufahrt von der Tank- und Rastanlage "Neckarburg-West" auf die Autobahn ist derzeit wegen einer Baustelle durch ein Stopp Schild geregelt. Eine 47-Jährige missachtete die Vorfahrt eines Lastwagens und stieß mit ihm zusammen. Am BMW und dem Lastwagen der 39-Jährigen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 12.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell