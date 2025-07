Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Betrunken Unfallflucht begangen (29.07.2025)

Vöhrenbach (ots)

Eine Ford-Fahrerin hat unter Alkoholeinfluss am Dienstag mit ihrem Wagen auf der Villinger Straße drei Autos beschädigt und ist dann weggefahren. Ein Zeuge beobachtete, gegen 23 Uhr die 38-Jährige dabei, wie sie in ihrem Ford nach rechts von der Straße abkam, gegen einen parkenden Seat stieß und diesen auf einen ebenfalls geparkten weiteren Seat schob. Nach kurzem Innehalten legte sie den Rückwärtsgang ein, stieß mit einem hinter ihr geparkten VW zusammen und fuhr davon. Sie konnte wenig später durch die Polizei schlafend zu Hause angetroffen werden. Der beschädigte Ford stand in der Garage. Auf dem Polizeirevier ergab ein Alkoholtest deutlich über zwei Promille. Führerschein und Autoschlüssel wurden der jungen Frau abgenommen. Während der Sachbearbeitung auf dem Revier erschien eine Familienangehörige dort und echauffierte sich über die Maßnahmen. Der entstandene Gesamtschaden an den vier Autos beläuft sich auf circa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell