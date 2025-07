Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht an der Industriestraße (25.07.2025)

St. Georgen im Schwarzwald (ots)

Auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters hat sich am Freitag, zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr, eine Unfallflucht ereignet. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Autofahrer gegen einen roten Kleinwagen der Marke MG. An der vorderen rechten Stoßstange beschädigte der Verursacher das Auto im Wert von etwa 1.500 Euro und verschwand dann einfach. Die Polizei in St. Georgen sucht Zeugen zur Unfallflucht, die sich unter der Nummer 07724 / 949500, melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell