Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Alkoholisierter Mann im Krankenhaus

Northeim (ots)

Northeim, Albert-Schweitzer-Weg, Dienstag, 13.05.2025, 00.45 Uhr

NORTHEIM (Wol)

Am Dienstag gegen 00.45 Uhr wurde die Polizei Northeim über einen aggressiven Patienten im Northeimer Krankenhaus informiert. Der 23-jährige Northeimer war am Vortag um 23.50 Uhr in hilfloser Lage in der Northeimer Dieselstraße aufgefallen, weshalb er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurde. Dort verhielt er sich verbal aggressiv gegenüber dem Krankenhauspersonal.

Bei der Ankunft der Polizei schrie er lautstark und bewegte sich auf Mitarbeitende des Krankenhauses zu. Trotz Aufforderung dies zu unterlassen, bewegte er sich weiterhin auf das Personal zu, weshalb ein Polizeibeamter ihm an den Arm packte. Der 23-Jährige schlug mit der flachen Hand dem Polizisten ins Gesicht, weshalb er anschließend mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht wurde.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobenprobe angeordnet.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Northeimer dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Der 28-jährige Polizeibeamte wurde leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht notwendig und zudem ist der Polizeibeamte weiterhin dienstfähig.

Gegen den Northeimer wird wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

