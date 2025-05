Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrssicherheitswoche in Northeim

Northeim (ots)

Im Rahmen der Verkehrssicherheitswoche (VSW) vom 05.05.2025 bis zum 09.05.2025 führte die Polizeiinspektion Northeim schwerpunktmäßige Kontrollen durch.

Zu Beginn der VSW am Montag, den 05.05.2025, konnten zahlreiche Verstöße im Bereich der Ablenkung im Straßenverkehr festgestellt werden.

Am Dienstag, den 06.05.2025, initiierte die Polizeiinspektion Göttingen (PI GÖ BAB) auf dem Aral Autohof einen LKW-Sicherheitstag unter Beteiligung der Polizeiinspektion Northeim. Hierbei fanden Bürgergespräche statt. Am selben Vormittag führte das Präventionsteam der Polizeiinspektion Northeim eine Verkehrsauklärungsveranstaltung für Kinder in einem Kindergarten in Nörten-Hardenberg durch.

Der Fokus am Mittwoch, den 07.05.2025, lag auf dem gewerblichen Güterverkehr. An einer Kontrollstelle am Aral Autohof Northeim wurden in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) und der Regionalen Kontrollgruppe (RKG) der Polizeiinspektion Northeim erneut zahlreiche Verstöße (Ordnungswidrigkeiten) festgestellt und geahndet. Infolgedessen wurde zwei Verkehrsteilnehmern die Weiterfahrt untersagt.

Am Donnerstag, den 08.05.2025, führte das Präventionsteam im Rahmen einer Fahrradstreife Bürgergespräche durch. Zur Mittagszeit erfolgte eine Schulwegüberwachung an der Martin-Luther-Schule, wobei der Schwerpunkt auf wiederkehrenden Verkehrsbehinderungen durch sogenannte "Elterntaxis" lag.

Der Landkreis Northeim führte am Donnerstag, den 08.05.2025, und Freitag, den 09.05.2025, mobile Geschwindigkeitsüberwachungen, unter anderem mit Lasermessgeräten, an wechselnden Standorten durch. Zudem setzte der Landkreis während der gesamten VSW einen mobilen Blitzeranhänger ein.

Insgesamt konnten durch den Landkreis und die Polizei 641 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. 460 Verstöße lagen im Bereich des Verwarngeld- und 181 im Bußgeldbereich. Zudem konnten 13 Verstöße festgestellt werden, welche mit einem Fahrverbot belegt sind.

Des Weiteren wurden sechs Fahrten unter Wirkung beeinflussender Mittel (4x Verdacht auf Betäubungsmittel- und 2x Alkoholbeeinflussung) festgestellt. Außerdem wurden 23 Gurtverstöße und 40 Verstöße wegen Nutzung elektronischer Geräte geahndet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell