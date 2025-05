Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Königsberger Straße 2. Zeit: Samstag, 10. Mai 2025, 12:00 Uhr bis Montag, 12. Mai 2025, 17:00 Uhr. Bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen ordnungsgemäß zum Parken abgestellten PKW Toyota, schwarz, auf bislang unbekannter Weise und er entfernte sich unerlaubt. Vom nun Unfallflüchtigen wurden keinerlei schadensregulierende Maßnahmen getroffen und es wurde am Toyota ein Schaden in Höhe von 1000.-Euro verursacht. Anwohner aus der Königsberger Straße werden gebeten, sachdienliche Hinweise an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 95390, zu melden. Aber auch an den Unfallverursacher ergeht der Hinweis sich bei der Polizeidienststelle in Bad Gandersheim zu melden, um das Unfalllgeschehen aufzuklären.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell