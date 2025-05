Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Action, Teamwork, Blaulicht: Der Blaulicht-Action-Day kommt nach Einbeck!

Northeim (ots)

NORTHEIM (Wol)

Am Samstag, 28. Juni 2025, verwandelt sich der Festplatz an der Twetge in Einbeck in einen spannenden Erlebnisort für junge Menschen und Interessierte. Der Blaulicht-Action-Day lädt Jugendliche im Alter von 14 bis 21 Jahren ein, hautnah in die faszinierende Welt der Einsatzkräfte einzutauchen.

Unter dem Motto "Action, Teamwork, Blaulicht" bieten Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, THW und DLRG einen Tag voller spannender Mitmach-Aktionen. Die Teilnehmer können in realitätsnahen Übungen ihr Geschick beweisen, die Technik der verschiedenen Organisationen kennenlernen und im Team herausfordernde Aufgaben meistern. Von Polizeitraining über technische Hilfeleistung des THW bis hin zu lebensrettenden Maßnahmen der Rettungsdienste, Strömungsrettung der DLRG und Brandbekämpfung der Feuerwehr - der Blaulicht-Action-Day verspricht einen unvergesslichen Einblick in die Arbeit der "Blaulichtfamilie". Ein großes gemeinsames Abschlussszenario rundet den aktionsreichen Tag ab.

Wichtiger Hinweis: Die Teilnahme am Blaulicht-Action-Day ist auf 60 Plätze limitiert. Interessierte Jugendliche können sich ab sofort über die Online-Formulare auf der Webseite www.blaulicht-action-day.de anmelden.

Doch nicht nur aktive Teilnehmer sind am 28. Juni herzlich willkommen! Nutzen Sie als Besucher die Gelegenheit sich aus erster Hand über die vielfältigen Aufgaben und Karrieremöglichkeiten zu informieren und erleben Sie die Blaulichtfamilie aus nächster Nähe.

Der Blaulicht-Action-Day bietet eine einzigartige Chance, den Alltag von Polizei, Feuerwehr und Co. kennenzulernen und vielleicht sogar den Grundstein für die eigene berufliche Zukunft im Dienste der Gemeinschaft zu legen.

Veranstaltungsdetails:

Datum: Samstag, 28. Juni 2025

Uhrzeit: Ab 9:00 Uhr

Ort: Festplatz an der Twetge, Einbeck

Zielgruppe (Teilnehmer): Jugendliche von 14 bis 21 Jahren (limitierte Plätze!)

Anmeldung (Teilnehmer): Über Online-Formular auf www.blaulicht-action-day.de

Zuschauer: Herzlich willkommen!

Wir freuen uns auf einen spannenden Tag mit euch!

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell