Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim

BPOL-BadBentheim: Mutter-Sohn-Gespann beim Drogenschmuggel erwischt

Bild-Infos

Download

Twist / B402 (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Freitagabend zwei mutmaßliche Drogenschmuggler festgenommen. Das Mutter-Sohn-Duo wollte rund 180 Gramm Marihuana und 16 Gramm Kokain über die deutsch-niederländische Grenze schmuggeln.

Eine 46-jährige deutsche Staatsangehörige und ihr 19-jähriger Sohn waren mit einem PKW mit deutscher Zulassung aus den Niederlanden nach Deutschland eingereist. Im Rahmen der grenzpolizeilichen Überwachung wurde das Auto an der Bundesautobahn 402 an der Abfahrt Schöninghsdorf von der Bundespolizei angehalten und kontrolliert.

Während der Kontrolle der beiden Fahrzeuginsassen wurde von den Bundespolizisten ein deutlicher Marihuana Geruch wahrgenommen. Darauf angesprochen verneinten beide Insassen irgendwelche Drogen dabei zu haben.

Bei Durchsuchung des Autos entdeckten die Beamten aber unter dem Beifahrersitz eine Plastiktüte, bei deren Inhalt sich offenbar um Drogen handelte. Insgesamt wurden rund 180 Gramm Marihuana und 16 Gramm Kokain gefunden.

Die Drogen mit einem "Straßenverkaufswert" von rund 3.000 Euro wurden beschlagnahmt. Gegen Mutter und Sohn wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die abschließenden Ermittlungen in diesem Fall führt das Zollfahndungsamt Essen, am Dienstsitz in Nordhorn.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim, übermittelt durch news aktuell