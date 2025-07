Oberndorf am Neckar (ots) - An der Hauptstraße hat ein Passant am Montag, gegen 22 Uhr einen Karton voller Hunde entdeckt. Der 30-Jährige bemerkte den Karton, der insgesamt sechs Hunde enthielt, neben dem Gebäude der AOK. Der ehemalige herzlose Besitzer hatte das Muttertier und die fünf Welpen einfach dort abgestellt. Die Polizei nahm sich der Chihuahua Familie an. ...

