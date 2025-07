Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald, B 500

Schwarzwald Baar Kreis) Eine verletzte Person nach Unfall auf der Hauptstraße (28.07.2025)

Triberg im Schwarzwald - B 500 (ots)

Auf der Hauptstraße sind bei einem Unfall am Montag drei Autos beschädigt und eine Person leichtverletzt worden. Aus unbekanntem Grund kam eine 47-Jährige, gegen 8 Uhr in ihrem BMW auf der abschüssigen Straße nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei prallte sie gegen je einen am Fahrbahnrand geparkten Renault und BMW. Die Kollision ließ das Auto der Unfallverursacherin ins Schleudern kommen und auf die Seite kippen. Sie brauchte die Hilfe der Feuerwehr um das Auto verlassen zu können. Anschließend kam sie in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Sowohl ihr Wagen, als auch der Renault mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell