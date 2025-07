VS-Villingen (ots) - Eine Unfallflucht hat am Montag, gegen 10:30 Uhr der Fahrer eines Toyota Geländewagens in einem Parkhaus an der Straße "Insel" begangen. Beim Einparken stieß der noch Unbekannte gegen einen daneben geparkten Mercedes. Anstatt den Unfall zu melden, konnte ein Zeuge beobachten, wie der ...

mehr