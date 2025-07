Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Polizeipräsident führt neuen Inspektionsleiter in Delmenhorst in sein Amt ein +++ Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer kehrt beruflich in die Heimatstadt zurück +++

Oldenburg/Delmenhorst (ots)

Neuer Polizeichef in Delmenhorst: Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer ist am heutigen Mittwoch, 9. Juli 2025, von Polizeipräsident Andreas Sagehorn in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch eingeführt worden. Bei der Feierstunde im Turbinenhaus auf dem ehemaligen Nordwolle-Gelände waren zahlreiche Gäste anwesend, darunter Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Verwaltung, Justiz und Feuerwehr.

"Carsten Hoffmeyer ist ein Vollblut-Polizist, der über Jahrzehnte vielfältige Erfahrungen in Führungsfunktionen im Einsatz- und Stabsbereich gesammelt hat. Neben den hohen fachlichen Qualitäten verfügt über das richtige Gespür im Umgang mit Menschen: Er versteht es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitzureißen und ist gleichzeitig immer ansprechbar, wenn irgendwo der Schuh drückt", sagte Andreas Sagehorn. "Zudem ist er als fest verwurzelter Delmenhorster bestens vernetzt: Er kennt nicht nur die Dienststelle, sondern auch Land und Leute. Das wird ihm helfen, sich schnell in seiner neuen Rolle als Inspektionsleiter zurechtzufinden. Ich wünsche ihm alles Gute und viele gute Entscheidungen", ergänzte der Polizeipräsident.

Mit der neuen Aufgabe als Inspektionsleiter kehrt Carsten Hoffmeyer beruflich in seine Heimatstadt zurück. Die polizeiliche Karriere des zweifachen Familienvaters begann im Oktober 1984 im mittleren Polizeivollzugs-dienst. Nach Abschluss der Grundausbildung wurde Carsten Hoffmeyer zunächst an die Landesbereitschaftspolizei Niedersachen zur Abteilung Oldenburg versetzt. Anschließend wechselte er 1988 nach Delmenhorst zur damaligen Verkehrspolizeistaffel, woraus später das Autobahnpolizeikommissariat Delmenhorst entstand. Während seiner dortigen 11-jährigen Zugehörigkeit absolvierte der 57-Jährige die Ausbildung für den gehobenen Polizeivollzugsdienst woran sich vielfältige Verwendungen im Verkehrs-, Einsatz- und Stabsbereich - unter anderem in Weyhe und Hannover - anschlossen.

Nach dem Abschluss des Studiums für den höheren Polizeivollzugsdienst an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster-Hiltrup leitete Carsten Hoffmeyer 2004 zunächst das 1. Polizeikommissariat in Osnabrück, wurde dann Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Diepholz bevor er das Dezernat für Führungs- und Einsatzmittel in der Polizeidirektion Oldenburg übernahm. Im Oktober 2007 zog es Carsten Hoffmeyer nach Syke wo er für knapp sechs Jahre den Posten des Leiters des dortigen Polizeikommissariats bekleidete. Es folgte die erste Rückkehr nach Delmenhorst, wo er ab Herbst 2013 annähernd ein Jahrzehnt lang als Leiter Einsatz wirkte und dabei für die inspektionsweite Bewältigung zahlreicher herausragender Einsatzlagen verantwortlich zeichnete. Zudem fungierte er in dieser Zeit als stellvertretender Inspektionsleiter. Rund zwei Jahre später, in denen er als Leiter des Einsatzdezernats sowie Abwesenheitsvertreter des Polizeivizepräsidenten der PD Oldenburg und darüber hinaus im Rahmen einer Abordnung als Referent für Kriminalitätsbekämpfung im Niedersächsischen Innenministerium weitere berufliche Kompetenzen erwarb, ist Carsten Hoffmeyer nunmehr als Dienststellenleiter zurück an der Inspektion in Delmenhorst, wo er fortan gemeinsam mit circa 650 Mitarbeitenden für die Sicherheit von rund 300.000 Einwohnern im Bereich der Stadt Delmenhorst sowie der Landkreise Wesermarsch und Oldenburg zuständig ist.

"Die Inspektionsleitung in meiner Heimatstadt übernehmen zu können, empfinde ich als großes Privileg. Für mich fühlt es sich an wie nach Hause zu kommen", sagte Carsten Hoffmeyer und betonte: "Unter meinen Vorgängern wurde in dieser Inspektion sehr gute Polizeiarbeit geleistet. Hieran will ich anknüpfen - gemeinsam mit einem Team, welches tagtäglich ein bemerkenswertes Engagement und hohe Professionalität unter Beweis stellt. Ich freue mich auf die Kolleginnen und Kollegen - genauso wie auf unsere so zahlreichen wie starken Partner, mit denen sich die Polizei hier seit vielen Jahren in vertrauensvoller Zusammenarbeit erfolgreich für die Bürgerinnen und Bürger einsetzt."

Der ehemalige Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Wilfried Grieme, war bereits Ende Juni nach 41 Jahren im Dienst der niedersächsischen Landespolizei durch Polizeipräsident Andreas Sagehorn in den Ruhestand verabschiedet worden (siehe Pressemitteilung vom 27.06.2025).

