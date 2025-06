Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: KORREKTUR +++ Leitender Polizeidirektor Wilfried Grieme in den Ruhestand verabschiedet +++ Polizeipräsident Sagehorn würdigt Verdienste des scheidenden Leiters der Inspektion in Delmenhorst +++

Oldenburg/Delmenhorst (ots)

Die Polizeidirektion Oldenburg verliert eine langjährige Führungspersönlichkeit: Der Leiter der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, Leitender Polizeidirektor Wilfried Grieme, hängt seine Uniform nach 43 Dienstjahren an den Haken scheidet mit Ablauf dieses Monats aus dem aktiven Polizeidienst aus. Am heutigen Freitag, 27. Juni 2025, wurde der 62-Jährige im Rahmen einer internen Feierstunde von Polizeipräsident Andreas Sagehorn persönlich in den Ruhestand verabschiedet.

"Wilfried Grieme hat über viele Jahre hinweg mit außergewöhnlichem Engagement, großer Fachkompetenz und menschlichem Feingefühl die Polizeiarbeit in unserer Region maßgeblich geprägt", würdigte Polizeipräsident Andreas Sagehorn die Verdienste von Grieme und ergänzte: "Sein unermüdlicher Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, sein klarer Kompass sowie sein verlässlicher Führungsstil machten ihn zu einer hochgeschätzten Persönlichkeit innerhalb und außerhalb der Polizei. Sein Wort hatte Gewicht, sein Rat war stets gefragt."

"Mit Wilfried Grieme verliert die Polizei einen Kollegen, der nicht nur fachlich, sondern auch menschlich eine Lücke in unseren Reihen hinterlassen wird. Ich danke ihm für eine jahrzehntelange vertrauensvolle Zusammenarbeit und hoffe, dass er seinen wohlverdienten Ruhestand gemeinsam mit seiner Familie so gestalten kann wie er es sich vorstellt", so Sagehorn weiter.

Wilfried Grieme startete seine berufliche Laufbahn im Jahr 1982 bei der Schutzpolizei des Landes Niedersachsen. Erste Führungserfahrungen als Dienstabteilungsleiter im Einsatz- und Streifendienst sammelte er in den Dienststellen in Verden und Achim ehe er sein Studium für den höheren Dienst im Jahr 2002 aufnahm. Nach dem Laufbahnwechsel leitete er mehr als zehn Jahre lang das Polizeikommissariat Osterholz bis ihm im Jahr 2015 die Leitung des Einsatzdezernates der Polizeidirektion Oldenburg übertragen wurde. Hier war Wilfried Grieme bis zuletzt unter anderem für die Leitstelle der Polizei in Oldenburg, die Diensthundeführerinnen und -führer der Polizeidirektion, den Verkehrsbereich und die Koordination sowie Bewältigung diverser Einsatzlagen verantwortlich.

Seit November 2022 schließlich stand der Leitende Polizeidirektor an der Spitze der Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch, wo er sich gemeinsam mit rund 650 Kolleginnen und Kollegen für die Sicherheit von knapp 300.000 Einwohnern im Bereich der Stadt Delmenhorst sowie der Landkreise Wesermarsch und Oldenburg einsetzte.

Die Nachfolge von Wilfried Grieme als Inspektionsleiter in Delmenhorst wird - wie berichtet - Polizeidirektor Carsten Hoffmeyer antreten. Die offizielle Amtseinführung des bisherigen Leiters des Einsatzdezernates der PD Oldenburg erfolgt in Kürze.

