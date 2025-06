Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: Erfolgreicher Start der 4. Europäischen Polizeimeisterschaft im Frauenfußball: Sport, Gleichstellung und Gemeinschaft

Oldenburg/Lembruch/Lohne (ots)

Am Montag, den 16. Juni 2025, wurde im Marissa Resort in Lembruch die 4. Europäische Polizeimeisterschaft im Fußball der Frauen (EPM) feierlich eröffnet. Acht Polizeinationalmannschaften aus Deutschland, Norwegen, Frankreich, den Niederlanden, Österreich, Schweden, Großbritannien und Irland treten seitdem in Lohne in einem spannenden sportlichen Wettkampf gegeneinander an. Ausrichter des Turniers ist die Zentrale Polizeidirektion Niedersachsen (ZPD), unterstützt von der Polizeidirektion Oldenburg und der Stadt Lohne.

Mehr als nur ein Turnier: Fairness, Gleichstellung und internationale Freundschaft

Die EPM steht für den europäischen Gedanken, internationale Polizeikooperation und gesellschaftliche Werte wie Gleichstellung und Respekt. Besonders die Förderung von Frauen im Polizeidienst und im Sport wird dabei hervorgehoben. Niedersachsens Innenministerin Daniela Behrens betonte bei der Eröffnung: "Fußball war mal Männersache, und auch Polizei war mal Männersache. Beides ist Gott sei Dank vorbei."

Bürgermeisterin Dr. Henrike Voet begrüßte die Gäste und unterstrich die Bedeutung des Turniers für die Stadt Lohne: "Dass Lohne diese herausragende Meisterschaft ausrichten darf, erfüllt uns mit großer Freude und Stolz. Das internationale Turnier bringt Vielfalt in unsere Stadt und ist zugleich eine tolle Bestätigung für die guten Rahmenbedingungen hier in Lohne."

Auch der Präsident der USPE (Union Sportive des Polices d'Europe), Georgios Tzatzakis, eröffnete das Turnier offiziell und hob die Bedeutung der internationalen Zusammenarbeit hervor.

Niedersachsen stark vertreten:

Im deutschen Polizeinationalkader sind gleich mehrere Vertreterinnen und Vertreter aus Niedersachsen aktiv:

1. Nina Rolfes (Polizeidirektion Osnabrück): Spitzensportlerin im Förderprogramm des Landes Niedersachsen 2. Laura Wolf (Polizeiakademie Niedersachsen): kampfstarke Oberligaspielerin 3. Simone Wehner (LKA Niedersachsen): Bundes-Co-Trainerin, engagiert in der Frauenförderung im Fußball 4. Holger Schwabe (Polizeidirektion Hannover): Bundesfachwart Fußball, gebürtig aus Lohne, mit jahrzehntelanger Erfahrung im Polizeisport

Darüber hinaus wurde das Turnier von zahlreichen Führungspersönlichkeiten aus Niedersachsen mitgestaltet und begleitet. So richteten unter anderem Uwe Lange, Polizeisportbeauftragter und Polizeivizepräsident der Polizeidirektion Braunschweig, sowie Andreas Sagehorn, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, Grußworte an die Teilnehmenden und unterstützten die Veranstaltung durch ihre Anwesenheit und ihr Engagement.

Spannende Spiele und starke Leistungen aller Nationen

Das Turnier startete mit beeindruckenden Ergebnissen: Das deutsche Team gewann seine Gruppenspiele gegen Großbritannien (7:0), Schweden (7:0) und die Niederlande (6:0). Doch auch die anderen Mannschaften zeigten starke Leistungen: Frankreich siegte deutlich mit 5:1 gegen Irland, und die Spiele zwischen Norwegen und Österreich sowie zwischen den Niederlanden und Schweden endeten jeweils mit spannenden Unentschieden (2:2). Großbritannien sicherte sich mit einem knappen 3:2-Sieg gegen die Niederlande einen wichtigen Erfolg und zog als Gruppenzweiter hinter Deutschland ins Halbfinale ein. Diese Ergebnisse spiegeln die hohe Qualität und den sportlichen Ehrgeiz aller teilnehmenden Teams wider und machen die Europäische Polizeimeisterschaft zu einem echten sportlichen Highlight.

Einladung zum großen Finale am Sonntag

Die Vorrunde ist abgeschlossen, die Finalisten stehen fest. Das große Finale der 4. Europäischen Polizeimeisterschaft im Frauenfußball findet am Sonntag, 22. Juni 2025, um 15:00 Uhr im Heinz-Dettmer-Stadion in Lohne statt. Der Eintritt ist frei!

Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, die Finalspiele live zu verfolgen, die Teams zu unterstützen und gemeinsam ein Zeichen für Fairness, Gleichstellung und internationalen Zusammenhalt zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell