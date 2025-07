Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) 15.000 Euro Schaden nach Unfallflucht (28.07.2025)

VS-Villingen (ots)

Eine Unfallflucht hat am Montag, gegen 10:30 Uhr der Fahrer eines Toyota Geländewagens in einem Parkhaus an der Straße "Insel" begangen. Beim Einparken stieß der noch Unbekannte gegen einen daneben geparkten Mercedes. Anstatt den Unfall zu melden, konnte ein Zeuge beobachten, wie der Unfallverursacher sein Auto an anderer Stelle parkte und verschwand. Am Mercedes entstand so ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

