POL-PDTR: Geschwindigkeitskontrolle in Herborn mit erschreckendem Ergebnis

Birkenfeld (ots) - Am 16.06.2025, um 19.06 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Tierarztpraxis in Birkenfeld. Durch die Feuerwehr konnte der Brandherd ausfindig und gelöscht werden. Vermutlich wurde der Brand durch einen Kurzschluss des Fensterreglers am Dachfenster verursacht. Dieser hatte den angebrachten Motor in Brand gesetzt, der anschließend heruntergefallen und die darunter befindliche Schrankeinheit in Brand ...

