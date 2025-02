Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Polizei beendet Trunkenheitsfahrt

Northeim (ots)

37154 Northeim, Robert-Bosch-Straße 20, Sonntag, 23.2.2025, 00.40 Uhr

NORTHEIM (hei) - durch aufmerksame Verkehrsteilnehmer wurde in der Samstagnacht ein Pkw gemeldet, der in Schlangenlinien auf der B 3 von Nörten-Hardenberg in Richtung Northeim fährt. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den Pkw schließlich in der Robert-Bosch-Straße, in Northeim feststellen und zwecks Verkehrskontrolle anhalten.

Ein Alkotest beim Fahrzeugführer ergab eine Atemalkoholkonzentration von 0,81 Promille. Aufgrund der Alkoholbeeinflussung mit weiteren Ausfallerscheinungen wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein des 27-jährigen Fahrers beschlagnahmt. Die Weiterfahrt wurde ihm bis aus weiteres untersagt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell