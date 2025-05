Polizei Paderborn

POL-PB: Zusammenstoß zwischen Pkw- und Pedelec-Fahrer

Paderborn (ots)

(md) Am Mittwoch, 07. Mai gegen 16.50 Uhr kam es an der Rathenaustraße in Paderborn zu einer Kollision zwischen einem Pkw- und einem Pedelecfahrenden, bei der der Radler leicht verletzt wurde.

Ein 64-jähriger Audifahrer aus dem Kreis Höxter beabsichtigte am späten Nachmittag mit seinem Wagen von der Jahnstraße aus kommend nach links in die Rathenaustraße in Richtung Riemekestraße abzubiegen. Hierzu ordnete er sich hinter einem bereits wartenden Pkw entsprechend ein. Zeitgleich bog aus der gegenüberliegenden Gieferstraße ein 69 Jahre alter Pedelecfahrer nach rechts auf die Rathenaustraße, ebenfalls in Fahrtrichtung Riemekestraße ab und es kam zum Zusammenstoß.

Der Radler zog sich dabei leichte Verletzungen zu und kam zur Untersuchung in ein Paderborner Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Seit Jahresbeginn 2024 arbeitet die Polizei NRW und somit auch die Polizei im Kreis Paderborn mit der Strategie für mehr Sicherheit auf den Straßen. Überschrieben wird diese landesweit mit dem Titel #LEBEN. Eingebettet in die Landeskampagne #LEBEN ruft die Behörde zum Tragen des Fahrradhelms auf, der zwar keine Unfälle, jedoch schwere Kopfverletzungen verhindern kann. Alle Informationen: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/musste-nicht-sollteste-aber-paderborner-polizei-betont-den-fahrradhelm

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell