Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: E-Scooter-Fahrer rauben Handy - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei ermittelt wegen eines räuberischen Diebstahls in Bismarck am Freitagmittag, 8. August 2025, und bittet um Zeugenhinweise. Ein 13-jähriger Gelsenkirchener war gegen 13.30 Uhr an der Kanalstraße unterwegs. Hier wurde er von zwei unbekannten Jugendlichen auf E-Scootern angesprochen, die ihn baten, mit seinem Handy telefonieren zu dürfen. Statt jedoch das Telefonat zu führen, nötigte einer der Jugendlichen den 13-Jährigen mit einer Drohung zur Eingabe seines Entsperrcodes. Um sein Gerät wiederzuerhalten, händigte der Gelsenkirchener gefordertes Bargeld aus, doch bekam das Handy dennoch nicht zurück. Schließlich versuchte er das Handy zu ergreifen, woraufhin es zu einem Gerangel kam, in dessen Verlauf der 13-Jährige leicht verletzt wurde. Anschließend flüchteten die unbekannten E-Scooter-Fahrer mitsamt dem erbeuteten Mobiltelefon.

Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise zu den Flüchtigen. Die Gesuchten sind etwa 15 bis 16 Jahre alt und waren circa 1,75 Meter groß. Beide sprachen Deutsch. Hinweise bitte an die Polizei unter den Telefonnummern 0209 365 7512 oder unter 0209 365 8240.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
