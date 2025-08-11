PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Gelsenkirchen
POL-GE: Fahrradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Eine 69-jährige Gelsenkirchenerin stürzte am Samstagmittag, 9. August 2025, mit ihrem Fahrrad und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau fuhr an der Cranger Straße in Erle gegen 12.10 Uhr in Richtung Buer auf dem dortigen Rad-Fußweg, als ein Autofahrer aus einem Hinterhof herausfuhr, um über dem Rad-Fußweg auf die Cranger Straße zu fahren. Eine Kollision zwischen der Frau und dem 59-jährigen Autofahrer aus Gelsenkirchen blieb zwar aus, jedoch stürzte die 69-Jährige trotzdem zu Boden und verletzte sich am Bein. In der Nähe befindliche Zeugen übernahmen die Erstversorgung der Gelsenkirchenerin, bis der Rettungsdienst eintraf und sie in ein Krankenhaus brachte.

Die genauen Umstände des Unfalls sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitungsstab/Pressestelle
Polizeioberkommissar Florian Mühlenbrock
Telefon: +49 209 365 2012
E-Mail: poststelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

