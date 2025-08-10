Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Festnahme nach Diebstahl aus Rettungswagen

Gelsenkirchen (ots)

Am 10.08.2025, gegen 03:20 Uhr, kam es zu einem Diebstahl eines Tablets aus einem Rettungswagen auf der Grenzstraße 60 in Gelsenkirchen. Dieser parkte wegen eines medizinischen Notfalls vor der oben genannten Anschrift. Die Seitentür war geöffnet, während sich die Mitarbeiter der Feuerwehr im Haus bei dem Patienten befunden hätten. Eine Zeugin habe sodann den Tatverdächtigen aus einem Fenster heraus bei der Tat beobachtet und sogar videografiert. Der Tatverdächtige konnte sich unerkannt entfernen. Gegen 05:00 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung auf der Georgstr. eine männliche Person antreffen, auf den die Beschreibung passte. Bei Überprüfung des 48jährigen Türken ohne festen Wohnsitz konnte bei der Durchsuchung nach Ausweispapieren das gestohlene Tablet in dessen Hosenbund aufgefunden, sichergestellt und der Feuerwehr zurückgegeben werden. Der einschlägig wegen Eigentumsdelikten bekannte Tatverdächtige machte widersprüchliche Angaben zur Tat und wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell