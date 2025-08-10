PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Sachbeschädigungen an Wahlplakaten in Feldmark

Gelsenkirchen (ots)

Eine aufmerksame Zeugin beobachtete am Samstag, 09.08.2025, gegen 22:50 Uhr, zwei männliche Personen, welche im Bereich Feldmark, an der Fürstinnenstr. Wahlplakate beschädigten. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei 22 und 29jährige Gelsenkirchener an der Hans-Böckler-Allee angetroffen werden, welche gerade eigene Plakate mit einem Aufruf "Rheinmetall entwaffnen" an einer Telefonzelle anklebten. Nach Vorhalt gaben die Tatverdächtigen an, rund um den Sportplatz einige Plakate aufgeklebt zu haben. Bei Nachschau konnten letztendlich 27 illegal angebrachte Plakate mit dem gleichen Inhalt festgestellt werden. Da in vier Fällen auch Wahlplakate durch eigene Plakate überklebt und nicht mehr gänzlich entfernt werden konnten, wurden Strafanzeigen wegen Sachbeschädigungen erstattet. Des weiteren mussten mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden. Der Staatsschutz erhielt Kenntnis. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden die noch mitgeführten Plakate der Tatverdächtigen sichergestellt.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Holger Stolp
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

