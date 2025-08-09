PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung durch Messerstich in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag 08.08.2025 kam es auf der Straße Auf dem Bettau zu einem Streit zwischen zwei 24jährigen Gelsenkirchenern. Im Verlauf des Streites zog einer der beiden Beteiligten ein Messer und verletze den Anderen damit mit einem Stich. Danach flüchtete der Täter mit seinem Pkw vom Tatort. Die Lebensgefährtin war ebenfalls bei dem Vorfall dabei und rief die Polizei hinzu. Der verletze Gelsenkirchener erlitt eine Verletzung, welche später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Täter konnte ermittelt werden, das Kennzeichen konnte abgelesen werden und die beiden Beteiligten kannten sich auch aus ihrem privaten Umfeld.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Leitstelle
Merchel, PHKin
Telefon: 0209/365 2160
E-Mail: leitstelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Gelsenkirchen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Weitere Meldungen: Polizei Gelsenkirchen
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 13:02

    POL-GE: Fahrrad und Fußgänger kollidieren - zwei Verletzte

    Gelsenkirchen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt sind am Donnerstag, 7. August 2025, zwei Männer verletzt worden. Ein 81-jähriger Gelsenkirchener war gegen 18.20 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße im Bereich der Fußgängerzone in Laufrichtung Gildenstraße unterwegs. Ihm kam ein 24-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen entgegen, der auf den Heinrich-König-Platz zusteuerte. In Höhe der Straße Alter Markt ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 13:07

    POL-GE: Aufmerksame Zeugin unterstützt bei Festnahme

    Gelsenkirchen (ots) - Weil eine 36-Jährige am frühen Donnerstagmorgen, 7. August 2025, gegen 3.30 Uhr klirrendes Glas aus Richtung eines Kiosks auf der Cranger Straße in Erle hörte, wurde sie skeptisch. Bei näherem Hinsehen beobachtete die Zeugin, wie zwei Männer aus dem Fenster des Kiosks auf die Straße traten und ein dritter Mann kurze Zeit später folgte. Die 36-Jährige informierte umgehend die Polizei und gab ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren