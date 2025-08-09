Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Körperverletzung durch Messerstich in Bulmke-Hüllen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitag 08.08.2025 kam es auf der Straße Auf dem Bettau zu einem Streit zwischen zwei 24jährigen Gelsenkirchenern. Im Verlauf des Streites zog einer der beiden Beteiligten ein Messer und verletze den Anderen damit mit einem Stich. Danach flüchtete der Täter mit seinem Pkw vom Tatort. Die Lebensgefährtin war ebenfalls bei dem Vorfall dabei und rief die Polizei hinzu. Der verletze Gelsenkirchener erlitt eine Verletzung, welche später im Krankenhaus behandelt werden musste.

Der Täter konnte ermittelt werden, das Kennzeichen konnte abgelesen werden und die beiden Beteiligten kannten sich auch aus ihrem privaten Umfeld.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell