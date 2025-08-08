PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-GE: Fahrrad und Fußgänger kollidieren - zwei Verletzte

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Altstadt sind am Donnerstag, 7. August 2025, zwei Männer verletzt worden. Ein 81-jähriger Gelsenkirchener war gegen 18.20 Uhr zu Fuß auf der Hauptstraße im Bereich der Fußgängerzone in Laufrichtung Gildenstraße unterwegs. Ihm kam ein 24-jähriger Radfahrer aus Gelsenkirchen entgegen, der auf den Heinrich-König-Platz zusteuerte. In Höhe der Straße Alter Markt stießen der Radfahrer und der Senior zusammen, wodurch der 24-Jährige schwer und der 81 Jahre alte Fußgänger leicht verletzt wurden. Beide Männer wurden nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallsursache dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

